Guerra in Medioriente | Iran sequestra nave Msc legata a Israele Gli Usa spostano navi da guerra per difendere Israele

(Di sabato 13 aprile 2024) L’ha confermato il sequestro da parte dei Pasdaran dellaMsc Aries, battente bandiera del Portogallo della compagnia “Zodiac Maritime” con sede a Londra di proprietà del miliardario israeliano Eyal Ofer, nello stretto di Hormuz. L’esercito e la polizia israeliani hanno annunciato che il ragazzino israeliano di 14 anni Binyamin Achimair scomparso da ieri in Cisgiordania “è stato ucciso in un attacco terroristico” e il suo corpo è stato trovato nell’area di Malachei HaShalom, da dove era sparito. Il ministero della Sanità a Gaza gestito da Hamas ha dichiarato oggi che almeno 33.686 persone sono state uccise nella Striscia negli oltre 6 mesi di

Guerra ibrida in Medio Oriente - La minaccia di un attacco dell’Iran che incombe su Israele riassume le diverse dimensioni del conflitto in corso in Medio Oriente ...repubblica

'Gli Usa spostano navi da Guerra per difendere Israele' - Gli Stati Uniti stanno spostando navi da Guerra per difendere Israele in caso di attacco da parte dell'Iran. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. La mossa è stata decisa dopo un ...ansa

"L'Iran potrebbe attaccare a ore". Alta tensione in Israele: decine di aerei pronti a decollare - L'allerta in Israele sale ai massimi livelli in attesa dell'eventuale attacco di Teheran. Misure restrittive in tutto il Paese e dozzine di velivoli pronti a contrattaccare. Agli Italiani sconsigliato ...ilgiornale