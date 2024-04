Carpegna Prosciutto Pesaro-Estra Pistoia | Lega Basket A | ultime e diretta tv

(Di sabato 13 aprile 2024) I punti sono, ormai, davvero pesantissimi da incamerare. Siamo entrati nell’ultimissimo step di questa regular season dellaA e tutte le compagini impegnate nel massimo campionato italiano di pallacanestro sono alla ricerca di vittorie di fondamentale importanza che potrebbero cambiare volto alla stagione o condurre le varie società nei porti individuati all’inizio di questa lunga ed estenuante annata. Una delle sfide che si susseguiranno in questa ventisettesima tornata metterà di fronte, incontro che intersecherà la corsa playoff a quella salvezza. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla gara con le, il pronostico e dove sarà possibile assistere in televisione alla ...

Questo pomeriggio alle 17, al Palaverde, Treviso ospita Pesaro nella gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Lega Basket A. Una sfida da non perdere tra due formazioni che si ... (metropolitanmagazine)

Sassari 7 aprile 2024 - La Carpegna Prosciutto ha sbancato Sassari : esce con i due punti in mano: 96 a 91. Nella giornata della fossa delle Marianne. Perché in caso di sconfitta Pesaro rischiava di ... (sport.quotidiano)

Basket, Serie A: presentazione ventisettesima giornata - Il ventisettesimo turno del campionato di Serie A di Basket si disputerà tra il 13 e il 14 aprile. Si inizierà sabato con il seguente doppio appuntamento serale: Dolomiti Energia Trentino-Bertram ...datasport

Imperativo Carpegna Prosciutto: battere Pistoia per tenere viva la speranza della salvezza - PESARO - Per tenere accessa la fiammella della speranza. Per dare un seguito all'exploit di Sassari. Per lanciare un segnale alle formazioni che come la Vuelle lottano per evitare la discesa ...corriereadriatico

Doppio appuntamento per “Cosa c’è Dop“. Protagonisti Papi’s Bar e Caffè d’Italia - L'iniziativa "Cosa c'è Dop" a Cagli celebra la cultura enogastronomica locale con degustazioni di prodotti Dop e visite ai bar storici della città. Un evento organizzato in collaborazione con Pesaro ...msn