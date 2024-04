Bundesliga 2023 2024 | lo Stoccarda vince ancora | Eintracht battuto 3-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Per festeggiare già oggi la vittoria della, al Bayer Leverkusen sarebbero servite le sconfitte di Bayern Monaco e. Le due inseguitrici invece non steccano in questo sabato della ventinovesima giornata di campionato. Dopo la vittoria dei bavaresi sul Colonia per 2-0, lotiene il passo dei campioni in carica e batte 3-o l’. La squadra di Hoeness chiude i giochi nel primo tempo. All’11’ il solito Guirassy (25esima rete stagionale in 23 partite in campionato) sblocca il risultato e sei minuti più tardi è Undav a raddoppiare. Al 37? c’è spazio anche per il tris siglato da Leweling. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per loche sale a 63 punti come il Bayern. Quarta partita senzare invece per la formazione di Francoforte, che ...