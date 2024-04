Stoccolma | ucciso da una gang davanti al figlio 12enne | è caccia ai killer

Ieri sera Mikael stava accompagnando suo figlio 12enne in piscina quando i due hanno attraversato un sottopassaggio in bicicletta a Skärholmen, un quartiere residenziale definito da molti abbastanza ... (quotidiano)

Wsj: «Israele si prepara a un attacco dell’Iran nei prossimi due giorni» - Giovedì gli Usa avevano definito la rappresaglia «imminente», aggiungendo che i target potrebbero essere «militari o governativi». Fonti di Teheran riferiscono che è in corso una pianificazione ma non ...lettera43

Richiama un giovane per strada: ucciso di fronte al figlio di 12 anni - Stoccolma sempre più nella morsa della violenza di gang di giovani che lottano per il controllo dello spaccio. Il premier Kristersson: "Bande spietate, faremo di tutto per fermarle" ...europa.today

Svezia, omicidio a Stoccolma: gang uccide un uomo davanti a suo figlio 12enne. Il premier Kristersson: “Porre fine alla violenza” - Una gang ha ucciso un uomo di fronte al figlio di soli 12 anni, l'omicidio è avvenuto in Svezia - a Stoccolma nella giornata di ieri.tag24