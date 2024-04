(Di venerdì 12 aprile 2024) Un gruppo di attiviste, le Klima Seniorrinen Schweiz, che hanno denunciato il proprionon fa abbastanza per contrastare il riscaldamento globale. In questo modo, sostengono, non sta tutelando i propri cittadini Mentre il mondo si fa sempre più caldo, si scalda anche l’azione dei cittadini per far sì che i propri governi adottino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.12 È uscita la battente! Tirinzoni gioca l’hit and roll sulla stone a punto italiana, ma la battente non rimane in casa. 21.11 Ottimo ‘Hit and roll’ di ... (oasport)

La Svizzera è il primo Paese colpevole di inazione climatica. Sentenza storica, ecco perché - Mentre il mondo si fa sempre più caldo, si scalda anche l’azione dei cittadini per far sì che i propri governi adottino misure per invertire la rotta. Ed ecco che dopo anni di battaglie arriva una sen ...adnkronos

Made in italy, legno-arredo: filiera da 20 miliardi di export (15 solo di arredo) - “Ci fregiamo di rappresentare una delle filiere strategiche per il Pil nazionale", dice il presidente di FederlegnoArredo, Feltrin ...teleborsa

Made in Italy, FederlegnoArredo: "Filiera da 20 miliardi di export, 15 solo di arredo" - Roma, 12 apr. (Adnkronos) - “Eccellenza della creatività italiana, ingegno, Italia che crea: sono le parole chiave scelte per la prima giornata del Made in Italy di cui come filiera legno-arredo e des ...lagazzettadelmezzogiorno