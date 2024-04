Kingdom Come | Deliverance | l’annuncio del possibile sequel avverrà la settimana prossima

(Di venerdì 12 aprile 2024) Gli sviluppatori disembrano pronti ad aprire il sipario sul loro nuovo videogioco. Dopo che il primo titolo si è fatto strada tra il mondo degli amanti degli RPG, non senza un’accoglienza altalenante, la curiosità per il prossimo progetto è grande. Warhorse Studios è stato tranquillo per diversi anni, almeno a livello comunicativo, ma i tempi sembrano maturi per svelare qualcosa di più sul nuovo gioco. Un post pubblicato su X dal team ceco ha confermato che il 18 aprile sarà fatto l’importante annuncio, alle 20 ora italiana, sui canali YouTube e Twitch ufficiali. Non ci sono dettagli sulla natura del titolo, ma l’immagine a corredo, che mostra un nuomo a cavallo, lascia intendere che potrebbe trattarsi deldi, ...

