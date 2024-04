Il “sistema Emiliano” in Puglia è l’ennesima dimostrazione della mediocrità della sinistra

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr – Il quotidiano La Verità lo chiama il “” quello che inè finito nello scandalo, partendo dal Comune di Bari per poi andare anche oltre. Ed effettivamente di caratteri sistemici ce ne sono fin troppi, legati all’ex magistrato e presidenteregione ormai da tempo immemore. Il “” inLe intercettazioni in cui è coinvolto anche il presidenteRegione sono l’apice di un processo, quello pugliese, ancora in pieno corso. Ovviamente, la barca che affonda si abbandona. E si spiega così anche la smarcata di Giuseppe Conte dalle alleanze con il Pd nella regione meridionale, o meglio dalle primarie che avrebbero dovuto visti a confronto il candidato grillino ...