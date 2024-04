Federcalcio spagnola | indagato anche Pedro Rocha | candidato alla presidenza As

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 aprile 2024)della Rfef (), è passato da testimone ad imputato per la vicenda Rubiales e gli scandali che stanno colpendo la. Lo racconta il quotidiano spagnolo “As“: “, ex presidente della commissione di gestione della(Rfef) e, per il momento,della Rfef, è passato da testimone ad imputato dopo la sua testimonianza davanti al giudice, che indaga sulla presunta distrazione di fondi legati ai contratti durante ladi Luis Rubiales.è stato ...