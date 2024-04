AGI - Il Garante per la Privacy ha sanzionato per 75mila euro una Asl per non aver configurato correttamente le modalità di accesso al dossier sanitario elettronico (Dse). L'Autorità si è attivata a ... (agi)

Fascicolo sanitario elettronico aggiornato per ricevere le ricette su cellulare o mail - Il servizio di notifiche del Fascicolo sanitario elettronico si è aggiornato, consentendo di scegliere tra sms ed e-mail per ricevere le ricette elettroniche. È necessario confermare l'interesse a ...ilgiorno

Venezia, Sanità. In Veneto primo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per il Parkinson - La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, ha approvato, con relativa delibera, il suo primo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per ris ...lamilano

Fascicolo sanitario, in Lombardia si può scegliere se continuare a ricevere le ricette elettroniche via mail o sms - Il Fascicolo sanitario si rinnova e per continuare a ricevere le ricette elettroniche via mail o sul cellulare è necessario aggiornare i consensi. Fascicolo sanitario elettronico in Lombardia Il Servi ...primalamartesana