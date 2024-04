Mamma avverte adolescenti di non sniffare la noce moscata | rilascia sostanza tossica

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una madre della Georgia ha recentemente condiviso su TikTok un filmato in cui mette in guardia altri genitori da ragazzi che si sono fatti prendere dalla voglia diuna spezia comune che si trova nella credenza della cucina. Il video, ormai virale, spiega che glisono in preda a una tendenza di, una spezia usata per insaporire prodotti salati e dolci, che provoca anche una velenosa “inzione da”. Continuate a leggere per saperne di più su questapsicoattiva che, se consumata in grandi quantità, può essere pericolosa e potenzialmente fatale. L’11 marzo una madre, che su TikTok si fa chiamare Lakeview Living, ha condiviso un video ormai virale, rivolgendosi ...