I piani climatici dell’Africa hanno bisogno della finanza internazionale

(Di lunedì 8 aprile 2024) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 59 di We – World Energy, il magazine di Eni «Non possiamo chiedere all’Africa di fermare il suo progresso economico e sociale per risolvere sfide globali legate al cambiamento climatico che essa non ha causato. L’Africa non può svilupparsi senza accesso a un’energia accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti i suoi cittadini”. Con queste parole, Kevin Chika Urama, capo economista e vicepresidente di African Development Bank (AfDB), ha aperto il suo intervento ad una vertice sulla transizione energetica tenutosi in Corea nei mesi scorsi, ricordando ilche gli attori internazionali riconoscano la peculiarità delle necessità africane in tema di transizione. Gli africani, più di chiunque altro al mondo, infatti,ben chiari in mente i problemi derivanti dai cambiamenti ...