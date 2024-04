Helldivers 2 | Automaton sconfitti | ma la nuova missione va completata entro domani

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 8 aprile 2024) Uno dei giochi di maggior successo di questo 2024 è stato2. Il videogioco di Arrowhead Game Studios si è imposto da subito su Steam e su PlayStation 5, grazie a una formula avvincente e in continuo divenire che sta catturando i fan, insieme a un gameplay accattivante. Come abbiamo sentito dalle parole degli sviluppatori, il segreto di2 è la sua struttura che ricorda quella delle partite a Dungeons and Dragons. Negli studi di sviluppo c’è una figura addetta a fare da vero e proprio Game Master, in modo da reagire alle azioni dei giocatori quasi in tempo reale e da delineare la storia del mondo di gioco in base agli eventi che lo interessano. In questi giorni, ad esempio, i giocatori hanno raggiunto un importantissimo obiettivo comune. Glisono statie tutti i pianeti che erano ...