Purgatori | perché Porro sbotta | Una scemenza | cosa ha letto

(Di domenica 7 aprile 2024) La scomparsa del giornalista Andrea, a Roma lo scorso 19 luglio, è al centro di un contenzioso portato avanti dalla famiglia sulle cause della morte. Secondo un articolo del Corriere della sera che cita la perizia della procura di Roma, alla base del decesso ci sarebbe un'endocardite infettiva che si sarebbe potuta curare con una serie di antibiotici, scrivono i medici legali incaricati dai pm capitolini che indagano su possibili negligenze ed errori da parte dei medici. Sulla vicenda è intervenuto domenica 7 aprile Nicolanella sua consueta rassegna stampa sul web, La zuppa di, e sul suo sito internet, con un intervento destinato a far discutere. "Dopo il decesso, la famiglia presenta una serie di denunce nei confronti dei medici che gli avevano prescritto delle cure al cervello che, secondo la famiglia, lo ...

Andrea Purgatori, "diagnosi errata, bastava un antibiotico a salvargli la vita": Ora la famiglia di Andrea Purgatori 'in merito ai numerosi articoli pubblicati nelle ultime ore ...in dette diagnosi scambiate delle ischemie per metastasi cerebrali e non c'è spiegazione sul perché ...

La famiglia di Andrea Purgatori "incredula" sugli errori dei medici: "Da diagnosi sbagliata effetti gravissimi: inspiegabile, erano esperti": Sull'operato dei medici che hanno avuto in cura Purgatori e i presunti errori emersi dalla perizia ... e non c'è spiegazione sul perché esperti radiologi abbiano potuto incorrere in un simile errore. ...