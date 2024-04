Parigi-Roubaix | impresa leggendaria di Van der Poel | trionfa dopo 60 km di fuga Talmente onnipotente da annichilire la corsa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Un’impensabile, un’azione che entra di diritto nella leggenda. Mathieu van dervince launacominciata sul tratto di pavé d’Orchies, quando al traguardo nello storico Velodromo dell’Alta Francia mancavano ancora 60 chilometri. Una giornata che riscrive le leggi della Regina delle Classiche: per Van deri tremendi tratti di pavé che hanno segnato la storia del ciclismo non sono l’Inferno del Nord, ma il terreno perfetto per sprigionare tutta la sua potenza. Con la maglia di campione del mondo addosso e il numero 1 cucito sulle spalle per la vittoria alladi un anno fa, van dersulla bicicletta pare una divinità, capace di annientare i rivali e ...