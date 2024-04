Novak Djokovic ancora da record | è il numero 1 più anziano della storia del ranking ATP

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Un altrodi Roger Federer viene ufficialmente infranto da. Il serbo, infatti, raggiunge quota 36 anni e 321 giorni da leader in classifica del tennis, cioè 24 ore in più di quelle che lo svizzero aveva all’atto dell’ultima occasione in cui si era issato al1 del mondo. Il conteggio, naturalmente, si intende effettuato a partire dal 1973, anno di nascitagraduatoria computerizzata. In altre parole,è ora il giocatore piùa detenere la testa delATP, che si è preso per la prima volta nel 2011, all’indomani del suo primo trionfo a Wimbledon. Da allora di anni ne sono passati 13, e in questi ha passato 420 settimane (con la prossima) da primo. Tennis, ilATP degli italiani ...