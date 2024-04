Calcio | Serie A | Cagliari-Atalanta 2-1

(Di domenica 7 aprile 2024) 19.55ferma a 50 punti dopo il ko diper 2-1.Boccata d'ossigeno per i sardi che salgono a 30. Colpo Genoa a Verona:1-2.Grifone tranquillo a 38,Hellas a 28, +1 sul Frosinone terz'ultimo. All'Unipol Domus, nerazzurri avanti con il colpo sotto di Scamacca servito da Lookman (13'). Pari rossoblù di Augello smarcato da Shomurodov (42'). Luvumbo centra, Viola di testa insacca (88'). Al 'Bentegodi' Hellas subito in rete con Bonazzoli (8'), pareggia Ekuban al 45', poi sorpasso Gudmundsson al 58'.

