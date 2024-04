Gaza | tre britannici tra i 7 operatori Wck uccisi Manifestanti sotto casa di Netanyahu | “Dimissioni”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Ci sono tre cittadinitra i setteumanitarinel raid israeliano contro un convoglio di aiuti della Ong World Center Kitchen a. Le altre quattro vittime – riferisce la Bbc che pubblica i nomi dei volontari inglesi John Chapman, James Henderson e James Kirby – provenivano da Polonia, Australia, Canada e Stati Uniti. Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha telefonato al premier israelianoal quale ha detto di "essere rimasto sconvolto dall'one diumanitari, tra cui tre cittadini, in un attacco aereo aieri e ha chiesto un'indagine indipendente approfondita e trasparente su quanto accaduto", ha reso noto Downing ...

