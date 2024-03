Epatite | i nuovi casi in Lombardia | crescono A | B ed E ma calano le infezioni C

(Di domenica 31 marzo 2024) Milano, 31 marzo 2024 – L’resta una delle malattie più diffuse a livello Italiano considerando anche che si considerano che almeno 300mila persone sono inconsapevoli di soffrirne. E laè una delle regioni, in considerazione anche della numero della popolazione, dove l’nelle sue varianti è più diffusa. E nel 2023 sono aumentati leggermente idiA, B ed E, mentre sono risultati in calo quelli diC. I dati sono tratti dal bollettino del Sistema di Sorveglianza Seieva (Sistema Epidemiologico Integrato delle Epatiti Virali Acute) coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità. Ecco i dati principali:A Nel 2023 sono stati notificati al Seieva 267diA, con ...

