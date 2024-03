(Di sabato 23 marzo 2024) L’Osservatorio sui conti pubblici dell’università Cattolica (Ossservatorio Cpi) ha fatto un’autopsia dele quello che emerge è che il bonus non è... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Zombie Superbonus: non è veramente morto, ma non è neppure ancora vivo - Il mistero del bonus edilizio al 110 per cento: lo sforamento di 40 miliardi esiste nel deficit, ma non si vede nel pil. Secondo l'Osservatorio Cpi c'è l'ipotesi di frodi di massa a fine 2023 ...ilfoglio