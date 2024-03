Sampdoria | De Luca | ‘Inizio a vedere la luce Pirlo ha inciso tanto con me’|Altri campionati Italia

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 23 marzo 2024) 2024-03-23 18:40:00 Fermi tutti! Dopo un inizio in sordina, faticando in zona realizzativa, Manuel Desi è finalmente sbloccato con la maglia della. Dal gol alla Reggiana, il primo in stagione a metà dicembre, il centravanti non si è più fermato, arrivando a quota 6 reti e 4 assist. “Devo dire che, dopo tutto quello che ho passato, inizio ala. Quella bella, solare, piacevole. Quando uno lavora, i risultati poi arrivano. Sono molto contento, è un periodo bellissimo” ha detto a La Repubblica. “Il periodo dell’infortunio è stato molto più brutto ma mi ha fatto capire la passione e l’amore che provo per questo sport. I momenti no, invece, capitano a tutti gli attaccanti. L’importante è stare tranquilli, lavorare sul campo e circondarsi di energia positiva. Poi il destino ...