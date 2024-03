Kate Middleton annuncia di avere il cancro | anche il look è un messaggio di normalità

(Di sabato 23 marzo 2024)è tornata a parlare in pubblico, lo ha fatto per chiarire le sue condizioni di salute: ha scoperto diune ora si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva. Niente abiti principeschi o bon-ton, ha lasciato spazio alla

La principessa del Galles ha il cancro . Ad annunciarlo è lei stessa seduta su una panchina in jeans e maglione bianco a righe blu, in un video registrato dalla Bbc e mandato in onda nel tardo ... (liberoquotidiano)

La principessa del Galles, Kate Middleton , ha il cancro. Lo ha rivelato lei stessa in un video diffuso sui social in cui ha spiegato di essersi dovuta sottoporre a "un ciclo di chemioterapia ... (liberoquotidiano)

Kate Middleton ha sconvolto la Gran Bretagna annunciando in un video messaggio di avere il cancro . «William ed io - ha sottolineato la principessa - abbiamo fatto tutto il possibile per... (leggo)

“Non siete soli” Kate Middleton incoraggia chi come lei combatte contro il cancro - L'annuncio di Kate Middleton ha fatto il giro del mondo. La principessa combatte contro un cancro e trova le parole per dare un incoraggiamento a chi come lei, sta affrontando questa battaglia ...ultimenotizieflash

I fatti del 23 Marzo: attentato a Mosca, Kate malata - E' il 23 Marzo 2024. Ecco le principali notizie in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani. • Un manipolo ...tp24

Kate Middleton ha il cancro: le due parole usate per dirlo ai figli - Sono tre i motivi per i quali Kate Middleton ha atteso prima di comunicare al mondo intero di avere in […] L'articolo Kate Middleton ha il cancro: le due parole usate per dirlo ai figli proviene da Ba ...msn