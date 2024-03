Il video dell' aggressione a una regista teatrale a Milano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 23 marzo 2024) AGI - Due ventenni sono stati arrestati dalla polizia e trasferiti in carcere per la rapina in strada commessa il 31 gennaio alla fondatrice del teatro Franco Parenti Andree Ruth Shammah. Quella sera la, dopo cena, si era incamminata da sola per raggiungere piazza Cordusio e prendere un taxi per tornare a casa ma, mentre percorreva via Bocchetto, all'improvviso, si è vista arrivare addosso due uomini. Uno di loro l'aveva presa brevemente per il collo e, subito dopo, con un gesto repentino, le aveva strappato la collana da 1.500 euro. Il gesto, tuttavia, è stato talmente impetuoso che Ruth Shammah aveva perso l'equilibrio finendo sul cofano di una auto parcheggiata. Dall'analisie telecamere di sorveglianza i poliziottia squadra mobile hanno raccolto indizi per identificare i due ventenni come, in particolare, ...