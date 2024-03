Il professionismo è indispensabile per continuare a essere competitivi nel rugby Parla Sofia Stefan

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 23 marzo 2024) Ilfemminile viene da lontano, nel tempo e nello spazio. Nel giugno 1891 Nita Webbe, un’imprenditrice neozelandese, radunò 30 donne ad Auckland per dare vita alla prima partita della storia. Per reclutare le candidate mise un annuncio sui maggiori quotidiani del paese. Le aspiranti rugbiste dovevano presentarsi con il permesso dei genitori e con una divisa di gioco composta da tuta da ginnastica, maglia, pantaloni alla zuava e gonna. Erano ammessi anche i cappelli. E le spese della trasferta ad Auckland erano a carico delle future rugbiste. Nei piani di Webbe, dopo la partita inaugurale le due squadre avrebbero potuto intraprendere una tournée dimostrativa in Australia per poi proseguirla negli altri paesi dell’Impero Britannico. Ma l’iniziativa di Nita Webbe non ebbe successo. Alcune donne arrivarono, si dice che si allenarono, ma la partita – ingresso a ...