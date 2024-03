Asfalti a nuovo, a Cartoceto decollano gli interventi - Sono decollati a Cartoceto lavori di riqualificazione stradale, che interesseranno, fra le altre, via Pieve, via Moro, via Fiume, via Oberdan, via San Giovanni, via San Marco, via Della Repubblica e ...ilrestodelcarlino

Il decollo delle giacche aviator : perché tutti vogliono essere dei Top Gun - Complice l'hype sul grande e piccolo schermo, unito al cosiddetto Warcore che continua a ri-definirsi in passerella, le giacche aviator arrivano ovunque. Ecco la storia di questo capo irresistibile ...vanityfair

Toscana Aeroporti: decolla il collegamento Firenze-Praga di Volotea - Da oggi, la Repubblica Ceca si aggiunge al ricco bouquet di destinazioni offerte da Volotea per la sua base operativa ...nove.firenze