Il Cesena in terra toscana La Lucchese affila le armi

(Di sabato 23 marzo 2024) L’obiettivo sono i playoff che distano un punto solo, tanto è il distacco dal Rimini; laattende ilproprio con la metà esatta (40) dei punti della capolista ma ha la convinzione di giocarsela apertamente e non dimentica che davanti al proprio pubblico la scorsa stagione presentò il disco rosso alla Reggiana che poi con 81 punti filò diritta in B davanti ai bianconeri e all’Entella due passi indietro. E la convinzione dei toscani, che all’andata persero 3-0 al Manuzzi dopo un buon primo tempo: in gol Pieraccini (foto) e una doppietta di Shpendi. Il giovane centrocampista (21 anni) Andrea Astrologo che in settimana alla stampaha dichiarato: "Abbiamo grande rispetto per la capolista ma non la temiamo, sappiamo che schiera tanti giocatori forti ma conosciamo le nostre potenzialità e siamo convinti di disputare ...

