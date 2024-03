Formula Uno | GP dell’Australia | tv | streaming | pronostico

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 23 marzo 2024)Uno, si corre in Australia il terzo appuntamento del Mondiale. Verstappen in pole e favorito. Eroico Sainz. Ma Perez fa paura Ormai la tattica è quella conosciuta: nascondersi durante tutto il weekend, dare agli altri la sensazione di poter davvero dire la propria, sognando quel momento che fino ad oggi, da un anno e più a questa parte non è mai arrivato, e poi piazzare l’affondo, quello decisivo, quello monstre, all’ultimo tentativo. Signori, Max Verstappen non smette mai di stupire. Max Verstappen (Lapresse) – Ilveggente.itTre su tre. Anche in Australia il campione del mondo della Red Bull partirà davanti a tutti. Ha piazzato un giro incredibile nel Q3, scendendo sotto il muro del minuto e sedici secondi. Solo lui ci è riuscito. A dimostrazione del fatto che non ci sono al momento campioni come l’olandese dentro il Circus. E ha assaporato il gusto della pole ...