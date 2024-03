C' è un rettore a Bologna | leva il microfono agli studenti pro-Gaza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Finalmente un po' di coraggio all'università. Succede adove il, stanco degli insulti, toglie ila qualche sciagurata che pensa che la Palestina si difenda offendendo il resto del mondo. Ma l'università deve restare un presidio di libertà e di rispetto. Non si può impunemente sparare a casaccio frasi tipo: «L'università diha le mani sporche di sangue». E questo per mettere sempre in mezzo il governo, accusandolo di ogni scempio. Approfittando della presenza del ministro Annamaria Bernini, per l'inaugurazione dell'anno accademico, un gruppo di studentesse-attiviste hanno parlato prima della chiusura dell'evento, sventolando una bandiera palestinese: «Bernini rappresenta un governo sempre più schierato al fianco dell'entità genocida sionista, tanto da porsi in prima linea nella missione ...