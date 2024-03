Amici 23 | al via il Serale della 23esima edizione del talent di Maria De Filippi | le squadre | le curiosità e i quindici protagonisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Al via ildi “diDe”.Deaccoglierà sul palco i 15(7 cantanti e 8 ballerini), al Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma, divisi in treche si sfideranno in queste settimane per la vittoria. I quattro allievisquadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono Holden e Petit (cantanti), Dustin e Marisol (ballerini). I cinque allievisquadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro sono: Martina, Lil Jolie e Ayle (cantanti), Gaia e Giovanni (ballerini). I sei allievisquadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sono: Mida e Sarah (cantanti), Lucia, ...