(Di martedì 5 marzo 2024) Una paga da fame per lavorare tutto il giorno. Sono tante le storie raccontate oggi nel corso delle celebrazioni per i 74 anni della Uil e che riguardano giovani lavoratori sfruttati, o almeno che i...

Un menù da 140 euro per il più giovane vincitore di Masterchef . In un’intervista al Corriere di Milano , Valerio Braschi , il romagnolo 26enne che trionfò nella ... (ilfattoquotidiano)

di Antonia Casini Alla sera è tornato a casa " soddisfatto" . Proprio come dovrebbe essere per ogni lavoro. Leonardo, giovane con la sindrome di Down , da ... (lanazione)

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata a Fanpage.it da una persona che racconta di aver fatto per venti anni il cameriere in un ristorante ma di essere ... (fanpage)

Lavoro al ristorante, 50 euro per 14 ore: «Contratto Non te lo posso fa'...». Il colloquio con la telecamera nascosta: E la paga «50 euro. Però hai visto, il ristorante è grosso, con le mance arrivi a molto di più». «Ma io a Zagarolo per 50 euro lavoravo mezza giornata», ribatte lei. E il contratto «Siamo tutti ...leggo

Non va al Lavoro perché in malattia ma quando si sveglia il capo è ai piedi del suo letto: «Mi è venuto a prendere a casa»: «Un giorno mi sono alzata e mi sentivo davvero uno schifo - dice la ragazza -, come se avessi un virus intestinale o qualcosa del genere, così ho deciso di prendermi un giorno da Lavoro dato che in ...corriereadriatico

Lavoro, la Uil lancia una campagna contro precariato e sommerso: “Tre milioni di fantasmi”: ROMA – Cinquanta euro per lavorare 14 ore al giorno in un ristorante: è la proposta fatta a una ragazza in cerca di Lavoro a Roma. Questa, e altre denunce, sono arrivate stamane al Teatro Brancaccio ...repubblica