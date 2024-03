Conte al Napoli | resistenza strenua | “Ho parlato con Antonio | De Laurentiis lo ha martellato”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 5 marzo 2024) Stefan Schwoch svela cosa gli ha dettoa proposito del suo ventilato approdo al: Aurelio Deha fatto di tutto per portarlo in azzurro, con un pressing asfissiante. L'ex attaccante azzurro fa capire che tutto è ancora possibile per il futuro, ma anche Francesco Calzona si sta giocando le sue chance di essere confermato.