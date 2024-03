“Vuol dire che è tutto finito” Grande Fratello | Perla scoperta nella notte E non era sola

(Di lunedì 4 marzo 2024) Da giorni Alessio Falsone starebbe facendo perder la testa a due concorrenti dello spiato appartamento. Trattasi di Anita Olivieri, fidanzata da anni ma ora in un momento da definirsi, e diVatiero. Legata a Mirko Brunetti, l’ultima pare però la più presa. Dilui le dà un due di picche al2023. Non solo all’ex protagonista di Temptation Island, la cui crisi sentimentale continua ad infestare Canale 5 da oltre mezzo anno ormai, Alessio Falsone sembra pronto a fare lo stesso anche con Anita Olivieri, che nel frattempo pare costruire castelli in aria alFratelo 2023.Vatiero, la stoccata, lanotturna su ...

Matteo Plicchi, padre del TikTok er bolognese Vincent Plicchi, noto in rete come Inquisitor Ghost: "La cosa che fa più rabbia è che su certi social network ... (fanpage)

Il classico per bambini del 1964, Mary Poppins , è al centro dell’attenzione a causa della sua riclassificazione da parte della BBFC. In occasione del suo 60° ... (nonsolo.tv)

Pressing, scintille tra Zazzaroni e Cesari: "Parliamo di calcio. Ma cosa Vuol dire": Poi lo ha interrotto Ivan Zazzaroni che non si è trovato d'accordo con l'ex arbitro: "Ma cosa Vuol dire Mi devi dire se è fallo o no". Cesari ha replicato: "Parliamo di calcio, Maignan una volta che ...areanapoli

L’emergenza dei disoccupati over 50 che stiano facendo finta di non vedere: A volte, per accorgersi di un problema, basta ascoltare. Per un giornale come il nostro, mettersi all’ascolto Vuol dire aprire la buca delle lettere e mettersi a scavare tra le centinaia di ...fanpage