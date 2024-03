Rocco Casalino risponde agli insulti e minacce dei bancarellari | “Non ho paura”

(Di lunedì 4 marzo 2024)ha commentato l'attacco ricevuto dal re delle bancarelle romane Augusto Proietti: "Vado avanti e non ho paura, anche se i risvolti sono potenzialmente pericolosi".

Il re dei venditori ambulanti di Roma , Augusto Proietti, lancia Insulti omofobi a Rocco Casalino , ex portavoce del governo pentastellato. Il motivo? Una multa ... (thesocialpost)

Insulti omofobi dal re degli ambulanti di Roma, Rocco Casalino spiega cos’è successo: Il re dei venditori ambulanti di Roma, Augusto Proietti, lancia insulti omofobi a Rocco Casalino, ex portavoce del governo pentastellato. Il motivo Una multa per i “due metri quadri di banco” in ...thesocialpost

Roma: Marrazzo (Partito Gay), 'solidarietà a Casalino, sanzioni a omofobi': Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Ho appena scritto a Rocco Casalino per dargli la solidarietà mia e del Partito Gay Lgbt+, per le offese omobitranfobiche che ha ricevuto. Se nel Comune di Roma verrà ...lagazzettadelmezzogiorno

Rocco Casalino attaccato dagli ambulanti: «Insulti vergognosi, ora sono un bersaglio»: Rocco Casalino, ex portavoce del premier Conte, è stato attaccato sui social dal "re delle bancarelle" Augusto Proietti, che lo ha anche insultato: «Una vergogna, ora sono un bersaglio» ...lettera43