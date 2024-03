Rafael Nadal ritorna e si arrende 14-12 al terzo nell’esibizione con Alcaraz a Las Vegas

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un grande spettacolo a Las. Rafae Carlossi sono cimentati in un match di esibizione sul veloce indoor della città che non dorme mai e lo show è stato gradevole per le tante star di Hollywood presenti e anche per chi era davanti ai microfoni a commentare, come Jim Courier, Andy Roddick e il mai dimenticato “Kid di Las”, Andre Agassi. Si è impostoal super tie-break delset, sullo score di 3-6 6-4 14-12. Un match nel quale si è visto unpimpante, specialmente nel primo parziale, mentre dal secondo in avanti il livello di Carlitos è salito, confortato dalle sue condizioni fisiche e ricordando quanto accaduto a Rio de Janeiro. Entrambi dunque hanno motivi per cui essere ottimisti in vista del Masters 1000 di Indian Wells, che ...