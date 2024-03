Pallamano Publiesse Chiaravalle | 180 ragazzi e ragazze al torneo scolastico “Open Game”

La squadra di Fradi termina la regular season al primo posto: ora la fase ad orologio per la qualificazione alle Final Six Chiaravalle , 18 febbraio 2024 – Con ... (vallesina.tv)

La squadra di Guidotti riscatta subito la sconfitta a tavolino di Palermo e resta in scia a Camerano e San Lazzaro Chiaravalle , 18 febbraio 2024 – In A SIlver ... (vallesina.tv)

Gli esini, terzi in classifica, vogliono confermare le ottime prove contro le siciliane Haenna e Palermo, il presidente Maltoni: “Scendiamo in campo umili e ... (vallesina.tv)

I ragazzi di Guidotti ribaltano il 12-10 del primo tempo e rinsaldano il terzo posto in classifica, 10 gol per Keko Morettin Sassari , 25 febbraio 2024 ... (vallesina.tv)

Pallamano Publiesse inciampa in casa col Genea Lanzara ma mantiene il terzo posto: Finisce 22-25, Chiaravalle che non ha saputo giocare come ha dimostrato di saper fare tante volte in questo campionato ...qdmnotizie

Pallamano Una sabato “di fuoco” per la Publiesse Chiaravalle: I ragazzi di Mister Guidotti in trasferta a Sassari, amichevole di lusso per le ragazze di Mister Fradi contro la Nazionale italiana ...qdmnotizie