No alla funivia Doganaccia-Corno alle Scale | un progetto anacronistico | costoso e impattante

(Di lunedì 4 marzo 2024) A giugno 2023 è nato il Comitato “Un altro Appennino è possibile – Versante toscano”, che si opponecostruzione di una inutilesul crinale appenninico sulla Montagna pistoiese. Lasi svilupperebbe per circa 2 Km, tutta sul versante toscano, partendo da 1560m slm (Cutigliano) fino a PratoNevosa, a 1780 m slm (San Marcello Piteglio). Il suo percorso è inconsueto, perché non sale in verticale, ma taglia trasversalmente il declivio del monte, con un dislivello fra la partenza e l’arrivo di appena 260 metri. In pratica ricalca un frequentatissimo sentiero CAI che in circa 40 minuti di camminata conduce dal crinale e prosegue (il sentiero, ma non la!) verso il Lago ...

Laceno, battaglia vinta dal Comune: fine del contenzioso con l’ex concessionario delle funivie: La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1604 del 19 febbraio 2024, ha messo definitivamente la parola fine al contenzioso ancora in corso tra il Comune di Bagnoli Irpino e l’ex co ...corriereirpinia

Tragica valanga in quota (FOTO), l'analisi: "Distacco non [...]: A scendere in campo le associazioni e movimenti ambientalisti che si oppongono alla proposta della società funivie. "Abbiamo marciato assieme in più di venti sigle e oltre 200 persone sulla Panarotta ...ildolomiti

EXTINCTION REBELLION TRENTINO E ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE * TERRITORIO: « MADONNA DI CAMPIGLIO, NO ALL’allaRGAMENTO DELLA PISTA POZA VECIA: Come gruppo di associazioni e movimenti ambientalisti per la difesa della montagna e dei beni comuni del Trentino, ci opponiamo convintamente alla proposta della società Funivie Madonna di Campiglio S ...agenziagiornalisticaopinione