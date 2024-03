Il Napoli torna in corsa | ma il Bologna di Motta va come un treno

Raspadori abbatte ancora la Juve. Al Maradona il Napoli vince 2-1: La Juve per staccare il Milan e consolidare il secondo posto in solitaria dietro l’Inter. Il Napoli per recuperare terreno nella corsa Champions e superare la Fiorentina all’ottavo posto.calciostyle

LBA - Napoli si gode Markel Brown: riscritti i suoi massimi in carriera in Serie A: Settima vittoria casalinga su dieci partite per la Generazione Vincente Napoli che supera in rimonta la NutriBullet Treviso grazie a un ultimo quarto da 28 punti a 13. Sesta gara con valutazione pari ...pianetabasket

Calzona ha resuscitato l'anima del Napoli, i giocatori sembra rivitalizzati: Il Napoli torna a vincere e convincere, secondo successo consecutivo per i partenopei. A tal proposito l'edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sull'impatto di Francesco Calzona, ...areanapoli