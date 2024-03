FOTO | Annunciato un nuovo PPV | ad aprile debutterà AEW Dynasty! Ecco il poster dell’evento

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 4 marzo 2024) Durante la diretta di Revolution, primo PPV dell’anno andato in onda nella notte, la AEW haunPPV, in programma il prossimo 21presso la Chaifetz Arena di St. Louis, Missouri, denominato Dinasty. Si tratterà della primissima edizione di quest’evento, nonché il debutto per quanto concerne i PPV sul territorio, dopo che in passato si erano tenute solamente puntate televisive di Dynamite e Rampage. Non sono stati confermati, ad oggi, ulteriori dettagli, se non l’inizio della vendita dei biglietti, che comincerà il prossimo 8 marzo ed il, che potete vedere qui di seguito (con protagonisti tutti i campioni della federazione):