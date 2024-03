Dossieraggio | Foti FdI | “Silenzio sinistra preoccupante Ecco qual è il punto principale”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tommaso, capogruppo FdI alla Camera, è uno dei politici ‘spiati’. E ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ ritorna sulla vicenda.cosa ha detto. C’è anche Tommasonel lungo elenco degli ‘spiati’. E il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera in un’intervista al Corriere della Sera si sofferma sulla vicenda ribadendo che c’è unin questa vicenda: scoprire chi sono i reali mandanti. Tommasoè tra i nomi ‘spiati’ – Notizie.com – © AnsaSi tratta di un passaggio fondamentale per avere un quadro più chiaro. Ad oggi, come confermato dallo stesso, la gran parte delle persone finite nel mirino appartengono al centrodestra e le attività sono state svolta prima delle elezioni politiche e della costituzione del governo. Insomma, tutte ...