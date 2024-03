Bentornata Gardensia 2024 | in quali piazze lombarde saranno vendute gardenie e ortensie

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano, 4 marzo– Due fiori per la ricerca, con l’obiettivo di combattere la sclerosi multipla. Si celebrerà in questo week-end, da venerdì 8 a domenica 10 marzo, “”, la manifestazione organizzata da Aism, l’associazione italiana che si occupa di promuovere la ricerca sulla patologia. Nelleitaliane verrannopiante di gardenia e di ortensia, da qui il titolo con il riferimento alla “”, due fiori “in armonia, simboli di un legame profondo tra le donne e la sclerosi multipla”. La malattia, infatti, colpisce le donne in misura doppia rispetto agli uomini, facendo il suo ingresso nella vita tra i 20 e i 30 anni. Da qui la scelta di organizzare l’evento nel week-end della Festa della Donna. Promossa da Aism, la manifestazione, che si svolge ...

Sclerosi multipla, Aism: gardenie e ortensie in piazza per la ricerca