Sgomberato un ex ristorante Quattro denunce

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Sgombero della polizia locale di un immobile a Corsico in via Leonardo da Vinci. Ricevuta la segnalazione da parte del proprietario dell’edificio, la polizia locale ha effettuato un’operazione di controllo. I cittadini del quartiere Travaglia lamentavano già da tempo una situazione di degrado, con rifiuti accatastati nella parte esterna di quello che, anni fa, era un: prima un locale cubano e poi un sushi giapponese, fino alla completa chiusura. All’interno della struttura sono stati trovatiuomini: tre venticinquenni e un ventiquattrenne, risultati, in seguito ai controlli degli agenti, senza fissa dimora e sprovvisti di permesso di soggiorno. Avevano occupato abusivamente i locali dell’ex: gli operatori della polizia locale hanno trovato materassi collocati sui pavimenti, abbigliamento, resti di cibo e ...

