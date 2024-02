Salute sessuale | quando fare la visita ginecologica e come affrontare i disturbi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Se fino a qualche decennio fa la donna andava dal ginecologo al momento dell’inizio della gravidanza, della sua programmazione o in presenza di sintomi e, oggi la situazione è cambiata. Ma c’è ancora molta strada da. Ed appare fondamentale affidarsi agli esperti. Lo ricorda Rossella Nappi, Professoressa ordinaria di Clinica Ostetrica edell’Università di Pavia – IRCCS Policlinico San Matteo e Presidente dell’Associazione dei Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), in occasione di un evento organizzato da Asso. Che segnalala donna debba comunicare al partner i propri bisogni e le proprie emozioni per vivere una sessualità appagante e paritaria e per trovare soluzioni condivise in caso di problemi. Nell’ambito di un dialogo aperto e senza tabù. L’importanza della ...