Richard Lewis | morto per infarto il comico statunitense | star della serie tv Curb your Enthusias | aveva 76 anni

(Di giovedì 29 febbraio 2024). Unsi è portato via l'attore etvm. Nel corsosua carriera ha recitato anche per Larry David e Mel Brooks.era un volto molto conosciuto negli Usa, grazie alle frequenti apparizioni in programmi come

L’amato comico e famoso attore Richard Lewis , noto soprattutto per i suoi ruoli memorabili in “Curb Your Enthusiasm” e nella commedia stand-up, è morto ... (pettegolezzicelebrita)

L'attore Richard Lewis è morto a 76 anni. Ha recitato per Larry David e Mel Brooks: Si è spento all'età di 76 anni l'attore comico USA Richard Lewis. Era noto per la serie "Curb Your Enthusiasm" e per "Robin Hood Un uomo in calzamaglia".gazzetta

Richard Lewis è morto a 76 anni e Larry David lo ricorda: “Era come un fratello per me”: Richard Lewis è morto a 76 anni e il suo amico e collega Larry David lha ricordato con affetto la sua co-star in Curb Your Enthuasiasm ...badtaste

Addio al comico Richard Lewis, da Mel Brooks a "Curb Your Enthusiasm": Richard Lewis era noto per il suo stile di comicità nevrotica auto-ironica. Aveva debuttato come attore nel 1979 in "Diario di un giovane comico", per salire poi alla ribalta a cavallo tra gli anni 80 ...msn