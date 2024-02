L’italiana detenuta a Budapest | Tumulata viva Il diario in cella E l’Ungheria | basta interferenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Mi trattano da mostro", come una straniera "" dietro le sbarre, anche se "io mi sogno sempre libera in giro per mari, monti e città, ma alla mattina al risveglio sulla mia branda devo fare i conti con la realtà". Affida alle pagine sofferte di unil ricordo delle prime settimane degli oltre dodici mesi di detenzione in Ungheria Ilaria Salis, la 39enne insegnante antifascista accusata di lesioni gravi per l’aggressione lo scorso anno di due neonazisti nella terra dell’ultraconservatore Orban. "In questura mi gridavano ’il duce’", nello scritto, reso noto in esclusiva dal Tg3, la donna rievoca il momento del trasferimento all’interno del penitenziario didove le altre detenute "mi scrutano a distanza come se fossi una creatura strana. Forse per gli stivali ...