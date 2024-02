Lazio-Milan | la probabile formazione | due importanti dubbi per Pioli

Juventus, in caso di addio di Chiesa si punta su Gudmundsson: Intanto per la Juventus non è comunque momento di scelte, per quello bisognerà attendere tra qualche mese, ma intanto spuntano diversi profili interessanti: il nome che si segue ancora Felipe Anderson ...tag24

Lazio Milan, Pioli tiene aperto un unico ballottaggio: chi a destra Potrebbe spuntarla lui: Lazio Milan, Pioli tiene aperto un unico ballottaggio: chi a destra Potrebbe spuntarla lui. Le ultime in vista della gara Come riportato dal Corriere dello Sport, in vista della sfida di domani tra ...lazionews24

SALA A RFV, Belotti colpo da Europa: sabato viola favoriti: Patrizio Sala, allenatore e doppio ex di Torino e Fiorentina, ha detto la sua sul match di dopodomani tra i granata e i viola intervenendo a Radio FirenzeViola nel corso della ...firenzeviola