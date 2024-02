La delusione di Aglietti | Chiedo scusa ai tifosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Avanti di questo passo c’è solo… un mesto ritorno in serie C. La pesante sconfitta subita sul suo campo dal Lecco nel sentitissimo derby contro i cugini del Como, un 3-0 che non fa una grinza. E’ stata la settima sconfitta nelle ultime 8 gare che ha lasciato basiti un po’ tutti nell’ambiente lecchese perché se sei nettamente inferiore a livello tecnico rispetto ai tuoi avversari, per poter sperare di cogliere un risultato positivo devi mettere in campo perlomeno grinta, determinazione e massima concentrazione. Tre caratteristiche clamorosamente mancate alla squadra bluceleste che è stata molle e disattenta, subendo due gol nei primi 20’ di gioco da un Como che, invece, è sceso in campo con la giusta mentalità.tra iche hanno gremito il Rigamonti-Ceppi speranzosi e che se ne sono andati via con la classica "coda in mezzo alle ...