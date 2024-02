I militari arrivano sulle strade Stazione | via Roma e Sinagoga In quindici a pattugliare

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Da lunedì pattuglie deipresidieranno ladi Pitigliano e le aree adiacenti laferroviaria del Comune di Grosseto. E’ questa la decisione scaturita dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Grosseto, Paola Berardino, per condividere e definire le modalità di impiego deirecentementi assegnati al territorio provinciale dell’operazione "sicure". All’incontro che si è svolto ieri mattina nel palazzo del Governo a Grosseto, hanno partecipato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente della Provincia, Francesco Limatola, il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, il questore, Antonio Mannoni, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, Sebastiano Arena, il comandante provinciale ...

«Continua l’impegno del governo per garantire la Sicurezza nelle strade e nelle piazze italiane, con la ripartizione di 6.800 militari , 1400 in più, di cui ... (secoloditalia)

Sono state coinvolte più di 6000 divise, scrive il quotidiano Il Giornale. Un’operazione che prenderà il via a breve città più sicure e sicurezza garantita. ... (notizie)

Truffa anziana fingendosi carabiniere, ma arrivano quelli veri che lo rincorrono: Truffa anziana con il più classico dei tranelli, raccontandole di un presunto arresto della figlia, e riesce a portarle via tutto, ma a quel punto la fortuna gira le spalle al lestofante. Il giovane s ...lavocedivenezia

Guerra in Ucraina, Zelensky al vertice in Albania chiede più munizioni: Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha partecipato al vertice in Albania con i Paesi dell'Europa sud orientale. Kiev ha sempre più bisogno di munizioni e la situazione al fronte rischia di d ...it.euronews

La storia di Rotondi (che salvò 10 mila opere dai nazisti) diventa un film: Sono edifici militari progettati in gran parte dal più celebre architetto ... Il posto c’è, dunque, ma da Roma non arrivano soldi né aiuti. Ed è qui che viene fuori la tempra eroica di Rotondi. Va ...corriere