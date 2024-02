FA Cup 2023 2024 | avanti tutte le big | sorridono Chelsea | United e Liverpool Fuori il Brighton

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024), Manchestersi qualificano per i quarti di finale di FA Cup, mentre la più antica competizione calcistica al mondo è già finita per ildi Roberto De Zerbi, sconfitto 1-0 dal Wolves. Una rete di Lemina al 2? condanna le Seagulls e il turn over scelto dal tecnico italiano, prossimo avversario della Roma di De Rossi agli ottavi di Europa League. L’eliminazione delè l’unica sorpresa della serata. Ilsoffre, ma batte 3-2 il Leeds. Una doppietta di Joseph (8? e 59?) illude gli ospiti, ma a Stamford Bridge sono decisive le reti di Jackson (15?), Mudryk (37?) e Gallagher (90?). Mauricio Pochettino ritrova il sorriso dopo la sconfitta in finale di Carabao Cup contro il, ...