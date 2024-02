Esclusivo | in Piemonte Calenda appoggerà Cirio Cdx Addio al sogno di Schlein di un campo largo con Azione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Carlonelcon Ellye Giuseppe Conte dopo le Regionali in Sardegna e alla luce dell'alleanza, che include anche Matteo Renzi, in Abruzzo? Falso. Le parole del leader didopo la vittoria di Alessandra Todde sono state "interpretate in modo... Segui su affaritaliani.it

Peppa's Cinema Party, dove vederlo a Torino e in Piemonte: In occasione della festa di compleanno di Peppa, i cinema di tutta Italia diventeranno così il palcoscenico di ben 10 episodi dell’ultima stagione, proposti in anteprima esclusiva proprio per il ...mentelocale

Piemonte: accordo sindacati-Regione su contratti nelle strutture residenziali: La Regione Piemonte e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno firmato un accordo che sancisce l'applicazione di contratti e retribuzioni ...agenzianova

È morto Enrico Scavino, con i “Barolo Boys” rivoluzionò il vino rosso simbolo del Piemonte: Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta Scavino è stato tra i protagonisti del movimento “Barolo Boys” ...gamberorosso