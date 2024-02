Azzurri in campo venerdì Carrarese | Calabro mette nel mirino il Pineto Trasferta insidiosa Il tecnico si affiderà al turnover visti gli impegni ravvicinati imposti dal calendario

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Allenamento e partenza alla volta di Teramo questa mattina per ladi Antonioimpegnatasera col. Mister, che partita e che avversario si aspetta? "Affronteremo una squadra decima in classifica che sta facendo un gran campionato in un girone così livellato e difficile. Tutte le partite nascondono insidie e questa non farà eccezione". Martedì sera qui arriverà il Cesena. Penserà a questa super sfida in ottica turn over? "Penso solo alche per me è la gara più difficile. Ci aspettano due trasferte da 7 ore di pullman in una settimana perché poi domenica riandremo a Pescara. Un brutto scherzo che ci ha giocato ilgliabbiamo necessità di far ruotare un ...