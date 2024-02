Un tifoso del Leeds cade dalla tribuna più alta dello stadio dopo il gol | tragedia sfiorata a Londra

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un uomo è precipitato dal punto più altodel Chelseaun gol segnato dal: la partita non è stata sospesa ma ilè stato trasportato in ospedale.

CASTELNUOVO RANGONE (Modena) Prima l’agguato al parcheggio in quattro contro uno. Quindi una sfilza di coltellate che solo per un soffio non hanno colpito ... (ilrestodelcarlino)

Calzona in conferenza: "Non rinuncerò mai a Osimhen e Kvratskhelia, Raspadori mi ha sorpreso. Dico grazie ai tifosi, sono dispiaciuto del linciaggio mediatico su Juan Jesus": Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Sassuolo-Napoli con le dichiarazioni del nuovo allenatore Frances ...msn

Sassuolo-Napoli, contestata la dirigenza neroverde: cori contro Carnevali al Mapei: I tifosi del Sassuolo presenti in curva hanno contestato la squadra di Bigica e la dirigenza per questa stagione deludente. La batosta subita dal Sassuolo contro il Napoli in campionato non ha certo ...areanapoli

Sassuolo-Napoli, Calzona: “Sentori positivi dal primo giorno. Vittoria merito dei ragazzi”: Sull’importanza dell’attaccante nell’economia del gioco degli azzurri ... Sui paragoni con il passato e sulla grande partecipazione dei tifosi azzurri questa sera al Mapei Stadium, Calzona ha aggiunto ...tag24